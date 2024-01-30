"أكسيوس": ترامب يتجه نحو الفوز بأصوات الجمهوريين في ولاية نيفادا

وتوقع التقرير أن يشارك أنصار ترامب بأعداد كبيرة في المؤتمرات الحزبية؛ ما يزيد من فرص فوزه، كما حدث في عام 2016 عندما فاز ترامب في المؤتمرات الحزبية للجمهوريين في نيفادا.

وأشار إلى أن حلفاء ترامب في نيفادا منحوه فرصة كبيرة للفوز بدعم المندوبين، حتى بعد إجراء الانتخابات التمهيدية.

وتشارك نيكي هيلي، في الانتخابات التمهيدية في نيفادا في السادس من شباط/فبراير المقبل، ولكن لن يتم تخصيص أيّ مندوبين للمرشحين في هذه المرحلة، وبالتالي، فإن فوزها في الانتخابات التمهيدية لن يمنحها أي مندوبين لدعم ترشيحها، وفقًا للموقع.

النفوذ الدائم لترامب في الحزب

ويلاحَظ أن الحزب الجمهوري في نيفادا قرر مواصلة مؤتمراته الحزبية في الثامن من شباط/فبراير المقبل، معلنًا أنه لا يُسمح للمرشحين بالمشاركة في كلٍّ من الانتخابات التمهيدية، في السادس من الشهر ذاته، والمؤتمرات الحزبية، ما يعني أن المرشحين يجب أن يختاروا المشاركة في إحدى المراحل، إذ يبدو أنه يخدم مصلحة ترامب الذي يتمتع بدعم قوي في المؤتمرات الحزبية.

ولفت التقرير إلى أنه خلف الكواليس، يعمل مستشارو ترامب مع نشطاء الحزب لتغيير قواعد اختيار المندوبين لصالحه، ما يعني أنه حتى لو كان أداء المرشحين الآخرين جيدًا في الانتخابات التمهيدية، فإنهم قد لا يحصلون على دعم مندوبي الحزب الجمهوري، وهو أمر مهم للفوز بترشيح الحزب.

وختم قائلًا، إن هذه الديناميكية بحد ذاتها تسلط الضوء على النفوذ الدائم لترامب داخل الحزب الجمهوري، والحسابات الإستراتيجية المحيطة بتخصيص المندوبين في الولايات الرئيسة.