ترامب يهاجم بايدن: نحن على حافة الحرب العالمية الثالثة

حمّل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منافسه الرئيس الأمريكي جو بايدن وسياساته، مسؤولية الهجوم الذي وقع على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية، معتبراً أنه ترك العالم على "حافة حرب عالمية ثالثة".

وقال في بيان نشره على حسابه بمنصته "تروث سوشيال": "إن هذا الهجوم السافر على الولايات المتحدة هو نتيجة مروعة ومأساوية أخرى لضعف جو بايدن واستسلامه".

وتابع: "قبل ثلاث سنوات، كانت إيران ضعيفة، ومفلسة، وتحت السيطرة الكاملة. وبفضل سياسة الضغط الأقصى التي اتبعتها، كان النظام الإيراني بالكاد يستطيع جمع دولارين لتمويل وكلائه الإرهابيين".

كما أضاف: "هذا الهجوم لم يكن ليحدث أبداً لو كنت رئيساً، ولا حتى بالصدفة، تماماً مثلما لم يكن هجوم حماس المدعوم من إيران على إسرائيل ليحدث أبداً، كذلك الحرب في أوكرانيا، وكنا سننعم بالسلام في جميع أنحاء العالم".

وأكد ترامب أن "الهجوم بطائرة دون طيار على منشأة عسكرية أمريكية في الأردن، الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة عدد أكبر، يمثل يومًا فظيعًا لأميركا".

وأضاف "أتوجّه بأعمق التعازي إلى عائلات الجنود الشجعان الذين فقدناهم".