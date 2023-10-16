بولندا قد تشهد تحولًا كبيرًا بعد فوز المعارضة

يترقب المواطنون البولنديون، اليوم الاثنين، احتمالية تشكيل حكومة جديدة، بعدما أخفق الحزب الحاكم ذو التوجهات القومية على ما يبدو في تحقيق أغلبية برلمانية، وهو ما قد يفتح الطريق أمام أحزاب المعارضة لتولي السلطة، فيما يمكن أن يكون تحولًا كبيرًا في البلد الأوروبي.

واصطدمت بولندا كثيرًا مع الاتحاد الأوروبي حول بعض القضايا، مثل: سيادة القانون، وحرية الإعلام، والهجرة، وحقوق مجتمع الميم وذلك منذ وصول حزب القانون والعدالة إلى السلطة في عام 2015، لكن أحزاب المعارضة تعهدت بإصلاح العلاقات مع بروكسل والتراجع عن الإصلاحات التي يقول منتقدون إنها تقوّض المعايير الديمقراطية.