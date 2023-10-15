انطلاق الاقتراع للانتخابات البرلمانية في بولندا

وقد يؤدي فوز حزب القانون والعدالة الحاكم إلى خيبة أمل أوروبية، ويعقد العلاقات مع كييف، بسبب تغير موقف الحزب بشأن تقديم الدعم للأوكرانيين في حربهم ضد روسيا، حيث تم إعلان التوقف عن تزويد كييف بالسلاح.

وترجح استطلاعات الرأي حصول حزب القانون والعدالة الحاكم على أكبر عدد من الأصوات، لكنه قد يواجه صعوبة في تشكيل ائتلاف حكومي، ما يمهّد الطريق أمام المعارضة التي يقودها الرئيس الأسبق للمجلس الأوروبي دونالد توسك الداعم لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

ويفترض أن ينتهي التصويت عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، ويتوقع أن تصدر نتائج استطلاعات الرأي عند مغادرة الناخبين مراكز التصويت فور إغلاقها، أما النتائج النهائية فيفترض أن تعلن غدا الاثنين.