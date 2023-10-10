قبيل الانتخابات البرلمانية في بولندا.. المعارضة والحزب الحاكم على صفيح ساخن

كاتشينسكي الذي يعد أقوى رجل سياسي في بولندا منذ 2015، ذهب بعيدًا في انتقاده للمعارضة البولندية قائلًا: "ليس هناك غباء أعظم من القول إن المعارضة لديها بعض الكفاءات "، قبل أن يصفهم "هذه مجموعة من الجهلة والكسالى ".

وشدد زعيم الحزب الحاكم اللهجة، حين قال إن المعارضة كانت ولا تزال مناهضة لبولندا ومعادية للدولة ... "أحيانًا أسمع منهم أنهم يشعرون بالاشمئزاز من بولندا. دعوهم يذهبوا إلى الجحيم " .

وتباهى كاتشينسكي بما حققه حزبه خلال 8 سنوات في الحكم، وخاصة في الشق الاجتماعي وقال إنه خفَّض مستويات الفقر.

وأضاف: "يمكننا اللحاق ليس فقط بإيطاليا وإسبانيا، ولكن أيضًا بإنجلترا وفرنسا، وفي غضون اثنتي عشرة سنة أو نحو ذلك حتى بألمانيا.