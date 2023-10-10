قبيل الانتخابات البرلمانية في بولندا.. المعارضة والحزب الحاكم على صفيح ساخن
قبيل أقل من أسبوع على الانتخابات التشريعية البولندية، تتواصل المشاحنات بين أبرزالمرشحين الذين يسيطرون على المشهد السياسي حاليًّا في بولندا: زعيميْ الحزب الحاكم والمعارضة.
فبينما يتهم أقوى رجل في الحزب الحاكم المعارضة بأنها تفتقر للكفاءات والوطنية، يؤكد زعيم المعارضة أن الحزب الحاكم يخطط لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد زعيم الحزب الحاكم رئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي المعارضة واصفًا أفرادها بمجموعة من "الجهلة والكسالى".
وأضاف كاتشينسكي في مؤتمرحزب "القانون والعدالة" في "ياشونكا" بالقرب من "رزيسزو"، إن حزبه هو القوة البولندية الحقيقية الوحيدة التي يمكنها الاستمرار في تغيير بولندا - وهو ما أثبته على مدى السنوات الثماني الماضية.
كاتشينسكي الذي يعد أقوى رجل سياسي في بولندا منذ 2015، ذهب بعيدًا في انتقاده للمعارضة البولندية قائلًا: "ليس هناك غباء أعظم من القول إن المعارضة لديها بعض الكفاءات "، قبل أن يصفهم "هذه مجموعة من الجهلة والكسالى ".
وشدد زعيم الحزب الحاكم اللهجة، حين قال إن المعارضة كانت ولا تزال مناهضة لبولندا ومعادية للدولة ... "أحيانًا أسمع منهم أنهم يشعرون بالاشمئزاز من بولندا. دعوهم يذهبوا إلى الجحيم " .
وتباهى كاتشينسكي بما حققه حزبه خلال 8 سنوات في الحكم، وخاصة في الشق الاجتماعي وقال إنه خفَّض مستويات الفقر.
وأضاف: "يمكننا اللحاق ليس فقط بإيطاليا وإسبانيا، ولكن أيضًا بإنجلترا وفرنسا، وفي غضون اثنتي عشرة سنة أو نحو ذلك حتى بألمانيا.
من جهته أعلن زعيم المعارضة البولندية دونالد توسك أن حزب "القانون والعدالة" الحاكم، بقيادة كاتشينسكي، يخطط لانسحاب بولندا من الاتحاد الأوروبي.
وقال توسك خلال لقاء مع الناخبين مؤخرًا: "لدي المزيد من الإشارات... وتزداد لدي الأسباب ليس لأفترض بل لأؤكد، أن إحدى الخطط السياسية لكاتشينسكي و"الحق والعدالة" هي انسحاب بولندا من الاتحاد الأوروبي".
وحذّر توسك من عواقب هذه الخطوة التي إن تجسدت سيكون "أسوأ مما هو بالنسبة لبريطانيا".
وقاد تاسك بداية أكتوبر مسيرة ضخمة في العاصمة وارسو، شارك فيها داعموه رافعين علمَيْ بولندا والاتحاد الأوروبي.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه معهد "إيبريس" لصالح صحيفة "سوبر إكسبريس" البولندية، أن أحزاب المعارضة البولندية المؤيدة للاتحاد الأوروبي ستفوز بأغلبية 234 مقعدًا في انتخابات 15 أكتوبر.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري يومي 6 و 7 أكتوبر الجاري، فوز حزب "القانون والعدالة" الحاكم بنسبة 34.34%، أي 183 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 460 مقعدًا، وفق وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وتشهد بولندا يوم 15 أكتوبرالجاري انتخابات برلمانية جديدة، سيحسم الناخبون 460 مقعدًا في مجلس النواب البولندي، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، حزب "القانون والعدالة" القومي. كما سيتم إعادة تعيين مجلس الشيوخ وهو غرفة برلمانية أقل أهمية، يبلغ عدد أعضائها المئة.