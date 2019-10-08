وفد من الكونغرس الأمريكي يبحث في الخرطوم رفع السودان من لائحة الإرهاب‎

وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، وفد من الكونغرس الأمريكي، للمساعدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتهدف الزيارة للاطلاع على التطورات السياسية، والاقتصادية، والأمنية في البلاد، إلى جانب الإشراف على أنشطة المساعدات الإنسانية والتنموية الأمريكية شرق أفريقيا.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الوفد يضم مستشارين في الكونغرس الأمريكي، ويسعى إلى مساعدة السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والوقوف على تأثير ذلك على الوضع الإنساني في السودان.

وترهن واشنطن رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، بأداء الحكومة الانتقالية،، والتحول إلى حكومة مدنية، والاستجابة للشواغل الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب“.

ورفعت واشنطن، في 6 أكتوبر/ تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997، لكنها تستمر منذ 1993 بإدراج اسمه على قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“ لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة سابقًا، أسامة بن لادن.

وتسعى حكومة الفترة الانتقالية في البلاد، إلى الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطالب المجتمع الدولي بالمساعدة بذلك لأجل الحصول على امتيازات اقتصادية تنقذ اقتصاد البلد المنهك.