السعودية تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب‎

ذكرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: ”تعمل المملكة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب“.

وتأتي التغريدة في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك للرياض، حيث التقيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاء في التغريدة أيضًا، أن المملكة تعمل على ”إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة.. وتجويد المشاريع القائمة“، مضيفة أن السعودية تعمل كذلك على دعم السودان ”في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي“.