البرلمان التركي يمدد تفويض أردوغان بالعمليات العسكرية في سوريا والعراق

صادق البرلمان التركي، على تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن العمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام.

وخلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، جرى تمديد التفويض لمدة عام اعتبارًا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وقدّمت الرئاسة التركية، الإثنين، مذكرة إلى البرلمان، لتمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق.

وأكدت المذكرة التي تحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تُولي اهتمامًا كبيرًا لوحدة الأراضي العراقية واستقرارها.

وأشارت إلى مواصلة تركيا جهودها لإنشاء منطقة آمنة على حدودها شرق الفرات بسوريا، في ضوء المقتضيات المشروعة لأمنها القومي.

وتتهم أنقرة تنظيمات تصفها بـ“الإرهابية“ في سوريا والعراق، بتهديد الأمن القومي التركي.