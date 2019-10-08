العراق.. انقطاع الإنترنت مجددًا في بغداد ومحافظات الجنوب

قطعت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، خدمة الإنترنت مجددًا في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، في خضم أزمة الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد، وفق مستخدمين.

وأفاد مستخدمون للإنترنت بأن الخدمة قطعت تمامًا بعد ظهر اليوم الثلاثاء في بغداد ومحافظات الجنوب، ذي قار والمثنى والديوانية والبصرة وميسان وبابل‎ والنجف، إثرعودة الخدمة لبضع ساعات.

وأضافت المصادر أنه على مدى الأيام الثلاثة الماضية تعود خدمة الإنترنت بصورة جزئية لبضع ساعات، ومن ثم تُقطع مجددًا بحلول ساعات المساء.

وتعمد السلطات العراقية، التي لم تعقب على الانقطاع المتكرر حتى الآن، إلى قطع خدمة الإنترنت منذ بدء الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة قبل أسبوع.

وعادة، تشهد ساعات الليل ذروة الاحتجاجات التي بدأت من بغداد، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

وفي سياق متصل، توفي متظاهر اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال الاحتجاجات بمحافظة الديوانية جنوب البلاد، قبل أيام، وفق مصدر طبي.

وفي محافظة بابل، جنوبي البلاد، أعلنت الشرطة اعتقال متهم بقتل متظاهر، حيثُ قالت قيادة الشرطة، في بيان لها، إن ”عملية الاعتقال جاءت بعد فتح تحقيق فوري بالحادث لجمع المعلومات ومتابعة عدد من مقاطع الفيديو، فضلًا عن الاستماع إلى إفادات شهود“، ولم تكشف السلطات الأمنية هوية المعتقل أو الجهة التي ينتمي لها.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

إلا أن وتيرة الاحتجاجات خفت بصورة لافتة منذُ يوم أمس الإثنين، واقتصرت إلى حد بعيد على مدينة الصدر شرقي بغداد.