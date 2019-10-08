روسيا: لم نُبلغ مسبقًا بقرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وتركيا، لم تبلغا روسيا مسبقًا بأي ترتيبات توصلتا إليها بشأن خطط لسحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا.

وأضاف للصحفيين أن روسيا ”ستنتظر لترى عدد أفراد القوات الأمريكية الذين سيتم سحبهم“.

وأشار إلى أن ”التفاصيل الأخرى المتعلقة بالخطط لا تزال غير واضحة.. نتابع الوضع عن كثب شديد“.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية اكتمال الاستعدادات لعملية عسكرية في سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها فجر الثلاثاء، إن ”إقامة منطقة آمنة أمر ضروري للاستقرار والسلام وللسوريين حتى يتمكنوا من العيش في أمان“.

ومساء الاثنين، قال التلفزيون السوري إن ”عدوانًا تركيًّا يستهدف تل طويل في المالكية في ريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي في سوريا“.