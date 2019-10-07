أوغلو لظريف: العملية العسكرية شمال شرق سوريا ”مؤقتة“

أبلغ وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، الاثنين، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية في شمال شرق سوريا بأنها ”مؤقتة“.

وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية مساء الاثنين، أن أوغلو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ظريف وأبلغه بالعمليات العسكرية في شمال شرق سوريا التي تستهدف قوات وحدات حماية الشعب الكردي بسوريا.

من جانبه، أكد ظريف ”أن إيران تعارض الإجراء العسكري التركي في تلك المناطق ودعا أنقرة الى احترام السيادة ووحدة الأراضي السورية“، مبينًا أن ”اتفاق آستانا أفضل حل لسوريا وتركيا ومخاوفهم“.

وأمس، قال ظريف خلال حضوره في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، في معرض حديثه عن الشأن السوري، ”إنه يجب الحفاظ على حقوق الأكراد السوريين“، مضيفًا أن ”إيران أعلنت للجانب التركي أن السبيل الوحيد لحماية أمن تركيا هو نشر القوات العسكرية في المناطق الحدودية“.

واعتبر ظريف أن ”أي عمل ضد أمن الحدود السورية وسيادتها لن يثمر عن نتائج تريدها الحكومة التركية“.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال اليوم إن بلاده ستنفذ عمليات جوية وبرية في شرق الفرات في سوريا لإرساء السلام هناك، مضيفًا ”“لقد استكملنا الاستعدادات والعمليات باتت قريبة جدًا ويمكن القول إنها قد تبدأ اليوم أو غدًا“.