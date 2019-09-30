الكرملين يشترط ”موافقة الطرفين“ لنشر محادثات بوتين وترامب

لم تستبعد الرئاسة الروسية (الكرملين)، احتمال رفع السرية عن مضمون المكالمات الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، شريطة ”التراضي بين الطرفين“.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الإثنين، في سياق إجابته على سؤال صحفيين حول موقف الرئاسة الروسية إزاء طلب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نشر نص المحادثات الهاتفية بين ترامب وبوتين في إطار مساعيهم لتمهيد أرضية قانونية لعزل ترامب.

وقال بيسكوف إن ”طلبات كهذه وكل ما يجري حاليا حول ذلك (مسألة عزل ترامب) في الولايات المتحدة، شأن داخلي بطبيعة الحال.. لم نتدخل وليس لدينا الحق في التدخل“، بحسب وكالة ”سبوتنيك“ المحلية.

وأضاف: ”بخصوص تسجيلات محتويات الاتصالات الهاتفية فإن نشرها أمر ممكن، إلى حد ما، لكن بتراض بين الطرفين فقط“.

وأكد بيسكوف أن ”الممارسة الدبلوماسية عادة لا تنطوي على منشورات كهذه.. وانطلاقا من ذلك، إذا كان الأمريكيون سيوجهون إشارات ما من هذا القبيل، فسنناقش الموضوع“.

وسبق أن أشار بيسكوف إلى أن المحادثات على مستوى رؤساء الدول تحمل طابع السرية.

وأعرب عن أمل بلاده بألا تصل الأمور في العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى حد الكشف عن محتويات المكالمات بين بوتين وترامب.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، أجرى الرئيسان 11 اتصالا هاتفيا، وفق صحيفة ”نيويورك تايمز“.

وفي 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، أطلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تحقيقا لدراسة إمكانية عزل ترامب بسبب الشبهات بأنه طلب من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال محادثة هاتفية بينهما جرت في الـ 25 من يوليو/ تموز الماضي، المساعدة في جمع معلومات ضد جو بايدن المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في انتخابات 2020، مقابل توريدات الأسلحة لكييف.