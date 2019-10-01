بومبيو يتهم الديموقراطيين بـ“الترهيب“ في سبيل عزل ترامب

المصدر: ا ف ب

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء النواب الديموقراطيين بـ“محاولة ترهيب“ الدبلوماسيين الذين يريدون استجوابهم، في إطار الإجراء الهادف الى عزل الرئيس دونالد ترامب.

وفي رسالة الى مجلس النواب نشر مضمونها على تويتر، لا يرفض وزير الخارجية طلبًا رُفع إليه من ثلاث لجان في هذا المجلس لتسليم الوثائق لأعضائها الذين هم بحاجة إليها في إطار التحقيقات بشأن ترامب.

وكان النواب الديموقراطيون الثلاثة الذين يترأسون اللجان الثلاث قد حددوا موعدًا للاستماع الى خمسة من كبار الدبلوماسيين، يمكن ان يقدموا إليهم معلومات تتعلق بالمكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واحتمال تورطه في قضايا مخالفة للدستور.

وكان أحد هؤلاء الدبلوماسيين كورت فولكر الموفد الخاص الأمريكي الى أوكرانيا قد استقال الجمعة.

أما الأربعة الآخرون فهم السفيرة الأمريكية السابقة في كييف ماري يوفانوفيتش، ومساعد وزير الخارجية المكلف بالشؤون الأوروبية جورج كنت، والسفير لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، والمستشار لدى بومبيو في وزارة الخارجية أورليتش بريشبول.

وقال بومبيو في رسالته، إن استدعاء هؤلاء الدبلوماسيين ”لا يمكن أن يفهم إلا على أنه محاولة ترهيب والإساءة إلى مهنيين كبار في وزارة الخارجية“.

وبعد أن أشار بومبيو في رسالته إلى ”عيوب إجرائية وقانونية عميقة“ في الاستدعاءات، خلص إلى القول إنه ”من غير المعقول“ قيام الكونغرس منذ الأربعاء بالاستماع الى الدبلوماسيين الخمسة بدلًا من اقتراح مواعيد لاحقة.

ويتهم الديموقراطيون ترامب بأنه طلب من نظيره الأوكراني خلال محادثة هاتفية معه قبل شهرين، التحقيق حول نشاطات لنائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر في أوكرانيا.