لجنة بمجلس النواب تستدعي بومبيو لطلب وثائق الاتصال بأوكرانيا

أصدرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون أمر استدعاء الجمعة لوزير الخارجية مايك بومبيو سعيا لإجباره على تسليم الوثائق المتعلقة بالاتصال مع الحكومة الأوكرانية.
وحددت لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة مواعيد شهادات خمسة مسؤولين بوزارة الخارجية خلال الأسبوعين المقبلين، ومن بينهم السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش وممثل الولايات المتحدة الخاص لأوكرانيا السفير كورت فولكر والسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند.
وجاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية متوجهين الى بومبيو أن ”رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلا على عرقلة تحقيق مجلس“ النواب في هذا الإجراء النادر ضد رئيس أميركي، والذي كان أُطلِق على خلفية شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات حول ممارسة ترامب ضغوطا على الرئيس الأوكراني للاساءة الى منافسه الانتخابي جو بايدن.