بومبيو: تبادل السجناء مع إيران من القضايا الحساسة

أحجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس عن مناقشة احتمال تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب تقارير عن أن واشنطن قامت بترحيل إيرانية.

وقال بومبيو للصحفيين: ”لا أتحدث عن قضايا حساسة مثل التي تطرقتم إليها هنا“.

وكان بومبيو يجيب على أسئلة عن الإيرانية نيجارغودسكاني، التي أقرّت بالذنب في تهمة التآمر للتحايل وارتكاب جرائم بحق الولايات المتحدة وقضت محكمة اتحادية بحبسها لمدة قضتها بالكامل.

من جانبه قال روحاني في مؤتمر صحفي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، تعليقا على القضية إن بلاده سبق وأجرت محادثات مع واشنطن بشأن الأسرى وأفرجت عن سجين لكن الولايات المتحدة لم تقم بالمثل.