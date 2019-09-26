العراق: نرفض سياسة المحاور في المنطقة ونسعى للتهدئة بين طهران وواشنطن

أعلن وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم، يوم الخميس، أن بلاده تسعى للتهدئة بين إيران والولايات المتحدة، وترفض الدخول في سياسة المحاور في المنطقة.

وقال الحكيم للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: ”نحن الآن في مرحلة تهدئة وليس مرحلة إقامة محاور جديدة بالمنطقة، نعمل من أجل التهدئة ونسعى لمفاوضات مرضية للطرفين (واشنطن وطهران)، خاصة وأن الخيار الآخر (يقصد الحرب) هو أصعب الخيارات“.

ويأتي تأكيد الوزير العراقي على رفض بلاده سياسة المحاور على خلفية دعوة الرئيس الإيراني، الأربعاء الماضي، لما وصفها بـ“مبادرة هرمز للسلام“؛ لتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة.

وحذر وزير خارجية العراق في تصريحاته من أن ”حجم الدمار- في حالة نشوب حرب- الذي سيلحق بالعراق والمنطقة سيكون هائلًا وسيبلغ مدى لا ندركه الآن“.

وأردف قائلًا: ”المفاوضات هي الطريق الأفضل ونسعى في هذا الاتجاه، وقد التقى الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبلغه بذلك.. لا نريد الوقوع وسط حرب أخرى، خاصة وأن الحرب ضد تنظيم داعش لم تنتهِ بعد وأي خطأ في الحسابات سيكون مكلفًا للغاية“.

ونفى وزير الخارجية بشدة أن يكون ”لدى العراق أي أدلة بشأن الحريقين اللذين نشبا في منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو، بعد استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي اليمنية“.