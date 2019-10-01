اشتية يتهم أطرافًا بالسعي للعودة بالقضية الفلسطينية إلى ما قبل أوسلو

اتهم محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، يوم الثلاثاء، أطرافًا بالسعي بالعودة في القضية الفلسطينية إلى مرحلة ما قبل أوسلو، لكن الحكومة تريد أن تحافظ على الإنجازات الوطنية.

وأكد أن ”الحكومة ستكون جاهزة لتنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، حال إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة، خاصة في ظرف نحن أشد ما نكون فيه حاجة إلى وحدتنا الوطنية، لمواجهة المرحلة الخطرة التي تعيشها قضيتنا الفلسطينية“.

وكشف أن وفدًا وزاريًا كبيرًا برئاسة رئيس الوزراء سيقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة هي الأولى منذ عام 1994م، للاجتماع مع نظرائهم في جمهورية مصر، في مسعى لفتح آفاق التعاون بين فلسطين ومصر في كافة المجالات، وبما يعزز العلاقة الاستراتيجية مع العمق العربي“.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إسرائيل ما زالت تقوم بقرصنة أموالنا وخاصة أموال الشهداء والأسرى، وقد طالبنا دول العالم بالتدخل لوقف هذه القرصنة والإجراءات غير القانونية، وطالبنا بالتدقيق في تلك الاقتطاعات.

وحيّا رئيس الوزراء صمود الشعب البطل من موظفين وعسكريين وقطاع خاص ومجتمع مدني على صبرهم وتفهمهم، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستصدر غدًا بيانًا حول رواتب الموظفين المستحقة لهذا الشهر.