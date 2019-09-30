الأولى من نوعها.. اشتية على رأس وفد وزاري في زيارة مرتقبة لمصر

كشفت الحكومة الفلسطينية، مساء الاثنين، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووفد وزاري، إلى جمهورية مصر العربية، يوم الاثنين المقبل، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 1994.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، ابراهيم ملحم :“إن الزيارة إلى مصر تأتي بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وفق رؤيته الاستراتيجية ببدء الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وذلك بدعوة من رئيس الحكومة المصرية د. مصطفى مدبولي“ وفقا لوكالة سوا الفلسطينية .

وأضاف ملحم أن هذه الزيارة ”تكتسب أهمية كبيرة واستثنائية بالنظر إلى حجم الوفد الذي سيضم العديد من الوزراء في مختلف الاختصاصات والمجالات، وأهمية ودور القاهرة في الاستجابة لمتطلبات الاسناد والدعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في هذه المرحلة الخطيرة“.

وأوضح ملحم أن زيارة مصر ستستمر من يومين إلى ثلاثة، مشيرا إلى أن الوزراء المعنيين سيقدمون غدا أجندة خاصة بكل وزارة حول ما هو مطلوب للتباحث فيه مع الجانب المصري.

وأشار إلى أن ”الوزارات تعكف على وضع الأجندة للزيارة من اليوم؛ نظرا لأهميتها والنتائج المرتقبة عنها والتي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الفلسطينية وتلبية التوجهات الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال وايجاد بدائل عنه في مسائل الاقتصاد والصحة والتبادل السلعي والتربية والتعليم والسياحة والحكم المحلي“.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن الزيارة المقررة لمصر تأتي في ظل الدور المصري المؤثر في العالم العربي والإسلامي، من حيث المواقف السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية على مر العصور.