ترامب يدعم رؤية جونسون لتنفيذ البريكست

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون ”من الفظيع“ عدم تمكن المملكة المتحدة من الخروج من الاتحاد الأوروبي طبقًا لما يريده رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، الذي تلقى ضربات قاسية من البرلمان والمحكمة العليا.

وقال ترامب متحدثًا عن جونسون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك:“وحده رجل مثله يمكن أن ينجح“، مضيفًا:“أعتقد أنه سينجح وسيكون من الفظيع سلوك طريق أخرى“، أي غير ما يريده جونسون.

وكانت المحكمة العليا اعتبرت، اليوم الثلاثاء، أن قرار جونسون تعليق عمل البرلمان مع اقتراب موعد البريكست غير قانوني.