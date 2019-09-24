تصريحات متضاربة لترامب بشأن إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه في ”موقف قوي للغاية“ بشأن إيران التي عبر عن اعتقاده بأنها تريد أن تفعل شيئًا لنزع فتيل التوتر مع الولايات المتحدة، متحدثًا بنبرة تصالحية قبيل كلمته في الأمم المتحدة.

وذكر ترامب لدى وصوله للمنظمة الدولية: ”أعتقد بأننا نقوم بعمل جيد للغاية. فلنرَ ماذا سيحدث مع إيران، لكننا في موقف قوي للغاية بشأنها وأعتقد أنهم يودون فعل شيء ومن الذكاء إن هم فعلوا“.

ونقلت وسائل إعلام مقتطفات لترامب بأن أمريكا لا تسعى لصراع مع دول أخرى، لكنها ستدافع عن مصالحها.

ويقول ترامب: ”الولايات المتحدة لا تسعى لصراع مع أي دولة، نريد السلام والتعاون والمكاسب المتبادلة مع الجميع، لكنني لن أتوانى عن الدفاع عن المصالح الأمريكية“.

لكنه عاد ليتحدث بلهجة أخرى شديدة عندما صعد إلى منصته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيًا كل دول العالم إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، قائلا إنه يجب ألا تساند أي دولة ”تعطش إيران للدماء“.

ومتوعدًا بتشديد العقوبات تابع ترامب: ”جميع الدول عليها واجب التحرك.. يجب ألا تساند أي حكومة مسؤولة تعطش إيران للدماء. والعقوبات لن ترفع طالما واصلت إيران سلوكها الذي ينطوي على تهديد. سيتم تشديد العقوبات“.