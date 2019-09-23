ثلاث مسيرات احتجاج ضد الحكومة في إيران (فيديو)

شهدت إيران، اليوم الإثنين، ثلاث مسيرات احتجاج ضد حكومة الرئيس حسن روحاني: اثنتان في العاصمة طهران، والثالثة في مدينة الشوش التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران.

وذكرت قناة ”صوت الشعب“ الداعمة للاحتجاجات الشعبية أن ”مسيرة للكسبة في مجمع ‌علاء الدين‌؛ سوق بيع الهواتف المحمولة في طهران، نظموا إضرابًا عن العمل وقاموا بإغلاق محالهم ورفعوا شعارات ضد حكومة الرئيس حسن روحاني“.

وأضافت أن ”أصحاب محال بيع الهواتف في مجمع علاء الدين أغلقوا محالهم؛ احتجاجًا على ظلم واحتكار مبيعات الهواتف المحمولة من قبل الشركات الحكومية“.

وأشارت القناة المعارضة إلى أن ”المحتجين تظاهروا داخل المجمع وحثوا الشركات الأخرى على إغلاق متاجرهم“.

اعتصاب عمده فروشان پاساژ علاء الدین تهران امروز #اول_مهر ،مغازه داران عمده فروش موبایل، کرکره خود را در اعتراض به بی‌عدالتی نسبت به فروشندگان موبایل و انحصاری کردن فروش موبایل توسط شرکتهای وابسته پایین کشیده و تعطیل کردند. pic.twitter.com/QUtMnTRnXi — Azadeh Mokhtari (@AzadeMokhtari) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩

وفي العاصمة طهران، تجمع المودعون الذين نهبت أموالهم شركة ”كاسبين“ المالية وأعلنت إفلاسها قبل نحو 4 سنوات، للمطالبة بإعادة أموالهم المنهوبة.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية أن ”المئات من المودعين نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان الإيراني بالعاصمة طهران، مطالبين السلطة التشريعية باسترجاع أموالهم من شركة كاسبين المالية، وتعويضهم وسداد أرباحهم التي مر عليها 4 سنوات“.

صبح امروز دوشنبه اول مهر ماه، جمعی از غارت شدگان موسسه #کاسپین وابسته به سپاه پاسداران، در برابر مجلس در #تهران دست به تجمع و اعتراض زدند.#اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/2C35jmmwWr — NewsToday (@NewsTodayIran) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩

وفي مدينة الشوش التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، تظاهر المئات من عمال مصنع قصب السكر بسبب إخراج هذا المصنع 21 من الموظفين والعاملين.

وقالت قناة ”صوت الشعب“ المعارضة: إن ”العشرات من عمال مصنع قصب السكر نظموا تظاهرة أمام المصنع في مدينة الشوش بعدما أبلغت الشركة 21 عاملًا بعدم تمديد عقودهم“.

وأضافت أن ”المحتجين هتفوا ضد الحكومة ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا رحماني“.