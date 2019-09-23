جونسون يوجه اتهامًا مباشرًا لإيران بتنفيذ الهجوم على أرامكو السعودية

و جه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، اتهامًا مباشرًا إلى إيران، بارتكابها الهجمات على السعودية.

وقال جونسون للصحفيين المرافقين له على الطائرة وهو في طريقه إلى نيويورك: ”بدرجة عالية من الترجيح، تنسب المملكة المتحدة المسؤولية عن هجمات أرامكو إلى إيران. نعتقد أن من المرجح جدًا حقًا أن تكون إيران مسؤولة فعلًا“.

وأضاف: ”سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج“.

وتناقضت هذه التصريحات مع تصريحات المسؤولين الفرنسيين الذين حرصوا بشدة على عدم توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى طهران؛ خشية أن يؤدي ذلك لتصعيد التوترات.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة لوموند، وهو في طريقه إلى نيويورك، إن من الضروري توخي الحذر الشديد في توجيه الاتهام، مضيفًا أنه لا يريد الخوض فيما قد يزيد التوترات.

وتابع ماكرون للصحيفة: ”الإيرانيون مرنون فيما يتعلق بالشروط، لكنهم غير مرنين فيما يتعلق بتوقيت (الاجتماع) الذي يجب، في نظرهم، أن يكون في نهاية العملية، في حين أن هدف الولايات المتحدة هو عقد هذا الاجتماع في الأجل القريب“.

وقد وجهت الولايات المتحدة والسعودية الاتهام إلى إيران، في الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر أيلول، وأدت في البداية إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي. وأعلنت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجمات.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، يوم الأحد، إنه رغم افتقار ما أعلنه الحوثيون للمصداقية، فمن الضروري إجراء تحقيق تفصيلي موثق قبل صياغة الرد.

وكانت القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، وهي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قد ظلت متحدة رغم ضغوط من واشنطن، وركزت على إعادة إيران للالتزام بالاتفاق النووي مقابل تخفيف القيود الاقتصادية وإجراء مفاوضات جديدة.

ويعقد ماكرون وجونسون وأنجيلا ميركل اجتماعًا ثلاثيًا، في وقت لاحق اليوم؛ لتنسيق استراتيجيتهم تجاه إيران، قبل عقد لقاءات محتملة مع ترامب وروحاني.