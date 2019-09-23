طهران: واشنطن خفضت عدد الوفد الإيراني لحضور اجتماعات الجمعية العامة

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن السلطات الأمريكية لم تصدر تأشيرات دخول إلا لثلث أعضاء الوفد الإيراني، الذي كان من المقرر أن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف موسوي في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، ”أن إصدار التأشيرات للوفد الإيراني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة انخفض بشكل كبير، مقارنة بالسنوات السابقة، ولم يصدر إلا لثلث أعضائه تأشيرات دخول“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، غادر، الاثنين، العاصمة طهران، متوجها ًإلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما وصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أول أمس السبت، لحضور الاجتماعات، بعد منحه تأشيرة دخول.