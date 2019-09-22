ظريف يكشف فحوى رسالة أرفقت بتأشيرة دخوله إلى أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغته عن طريق رسالة مرفقة بتأشيرة الدخول التي منحوها له يوم الخميس الماضي، بأنه ”ليس مؤهلاً للحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا“.

وكشف ظريف في مقابلة مع شبكة CBS News، نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، مقتطفات منها، عن كيفية حصوله على تأشيرة دخول للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الاسبوع، قائلا ”في رسالة مرفقة بتأشيرتي، ذكروا صراحة أنني لست مؤهلاً للحصول على تأشيرة دخول“.

وأجاب ظريف في سؤال عن إمكانية اندلاع حرب في المنطقة، بقوله: ”لست متأكدًا من أننا قادرون على منع اندلاع الحرب، لكنني متأكد من أن أي شخص يبدأ هذه الحرب لن ينهيها.“

والخميس الماضي، أعلن المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة ”علي رضا مير يوسفي“، أن الولايات المتحدة أصدرت تأشيرة دخول للرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت الخارجية الإيرانية قالت قبل ذلك، إن الحكومة الأمريكية لم تمنح تأشيرة دخول للوفد الإيراني لغرض المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مرجحة عدم مشاركة إيران.