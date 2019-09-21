ظريف: دعوة ترامب لإبرام صفقة جديدة مع إيران غير مقبولة‎

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للنظام الإيراني إلى إبرام صفقة جديدة وشاملة بأنها ”غير مقبولة“.

وقال ظريف في مقابلة مع شبكة CBS News الأمريكية مساء اليوم السبت، ”دعوة ترامب لإبرام صفقة جديدة مع إيران غير مقبولة“.

وانسحب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق النووي مع إيران الذي وقعه الرئيس السابق باراك اوباما في عام 2015 بعد مفاوضات طويلة في فيينا وشاركت في تلك الصفقة الموقع الدول الأوروبية الثلاثة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بالاضافة الى الصين وروسيا.

وزاد الرئيس دونالد ترامب من فرض العقوبات على طهران والتي شملت قطاعات مختلفة أهم النفط والمصارف، الأمر الذي فاقم سوء الأوضاع الاقتصادية في إيران، وأدى الى انهيار العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم وإغلاق بعض الشركات والمصانع.

ويصر الرئيس الامريكي على إبرام صفقة مع إيران لا تشمل البرنامج النووي بل الصواريخ الباليستية.