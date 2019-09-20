اصطدام طائرة بسطح مركز تجاري بالولايات المتحدة (فيديو)

شهدت منطقة جنوب كاليفورنيا، أمس الخميس، حادث اصطدام طائرة بسقف مركز تجاري، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

واصطدمت طائرة خفيفة من طراز ”سيسنا 177″ بسطح مركز تجاري في مدينة “ توررانسي“، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار المدينة.

وحسبما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وقع الحادث بعد خروج الطائرة عن مسار المدرج في مطار ”توررانسي“، مما أدى إلى اصطدامها بسطح المركز التجاري، واختراقها سقف منطقة جلوس في المركز.

وسرعان ما توجه العشرات من رجال الإطفاء والشرطة إلى موقع الحادث، وأخلوا المركز التجاري بسرعة، فيما أسفر الحادث عن مقتل الطيار ومعاناة الراكب من إصابات خطيرة، وهو حاليًا في المستشفى في حالة حرجة.

وعلى الرغم من اختراق الطائرة لسقف منطقة جلوس في المركز التجاري، إلا أنه لحسن الحظ لم تحدث إصابات أخرى، هذا وقال عامل في معرض سيارات بالقرب من المركز: ”كانت الطائرة تحلق على ارتفاع أقل من المعتاد وانحرفت يمينًا فجأة قبل الاصطدام بالسطح“.

وحتى الآن، لم يتضح السبب وراء خروج الطائرة عن مسار المدرج، كما قال ”روبرت ميليا“ مساعد رئيس“ قسم الإطفاء في توررانسي“: إن إزالة حطام الطائرة سيستغرق يومًا أو يومين.