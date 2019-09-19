ترامب يلمح لإغلاق سجن غوانتانامو

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية إغلاق السجن المثير للجدل بالقاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا، وقال إن إدارته تدرس الأمر، بسبب تكلفته الباهظة.

وأحجم ترامب، الذي قال في السابق إن السجن ينبغي أن يظل مفتوحًا، عن تحديد ما يود أن يحدث الآن.

وقال للصحفيين أمس الأربعاء على متن طائرة الرئاسة الأمريكية ”يتكلف تشغيله ثروة وأعتقد أن هذا جنون“، مشيرًا إلى أن سلفه باراك أوباما تعهد بإخلاء السجن من نزلائه وإغلاقه بنهاية ولايته، لكنه لم ينجح في ذلك.

وتابع ترامب ”أُرغمنا عليه.. أخذنا ما تركه، وهذا هو الوضع الذي نحن عليه الآن. سنتخذ بعض القرارات“.

وأثار سجن غوانتانامو إدانة في شتى أرجاء العالم في عهد إدارة الرئيس جورج دبليو بوش التي احتجزت عشرات السجناء الأجانب هناك في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن والحرب التي شنتها الولايات المتحدة بعدها على حركة طالبان في أفغانستان.

وتعهد أوباما بإغلاق السجن، لكنه لم يتمكن من تجاوز المعارضة في الكونغرس.