دونالد ترامب جد للمرة العاشرة (صورة)

توسّعت عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصبح جدًّا للمرّة العاشرة، بعدما رزق ابنه إريك بطفلة.

وغرّد إريك ترامب الابن الثالث للرئيس: ”يسعدني ولارا ترامب أن نعلن لكم ولادة دوروثي ترامب“.

والمولودة الجديدة، هي الحفيدة العاشرة للرئيس الأمريكي البالغ من العمر 73 عامًا، الذي له 5 أولاد من 3 زيجات، والولدان الأولان، دونالد جونيور وإيفانكا، هما ثمرة زواجه الأول ولهما على التوالي 5 و3 أطفال، أما إريك ولارا، فلهما أيضًا ابن.

ويتولّى إريك ترامب مع شقيقه البكر دونالد جونيور إدارة مجموعة ”ترامب أورغانايزايشن“ التي تدير استثمارات أسرة ترامب في أمريكا والخارج، من العقارات والفنادق إلى نوادي الغولف، وذلك منذ وصول والدهما إلى سدّة الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2017.

أما لارا ترامب، فهي صحفية سابقة معروفة بدفاعها عن الحيوانات وهي تدير مع زوجها ”مؤسسة إريك ترامب“ التي تموّل خصوصًا مستشفيات للأطفال، وهي غالبًا ما تشارك في برامج تلفزيونية للدفاع عن سياسة الرئيس الأمريكي.