أمير الكويت يظهر بصحة جيدة في مقر إقامته بالولايات المتحدة (صور وفيديو)

التقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، ونائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد في مقر إقامة الأمير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء لقاء الغانم بالشيخ صباح عقب أيام من مغادرته المستشفى في أمريكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح.

ونقل الغانم للشيخ صباح دعوات الشعب الكويتي لأميرهم بالشفاء ودوام الصحة والعافية وعودته إلى بلاده عن قريب.

وكان أمير الكويت قد دخل في الثامن من الشهر الجاري أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس دونالد ترامب.

وسبق أن تعرض الأمير صباح الأحمد لطارئ صحي في شهر آب/ أغسطس الماضي، شغل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد الديوان الأميري أن أمير البلاد تعرض لوعكة صحية، وأجريت له فحوصات طبية، كانت نتائجها طيبة وهو بصحة جيدة.