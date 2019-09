أمير الكويت يظهر بصحة جيدة في مقر إقامته بالولايات المتحدة (صور وفيديو)

View this post on Instagram

أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يظهر في مقر إقامة الأمير في الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، ونائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد. . وجاء لقاء الغانم بالشيخ صباح عقب أيام من مغادرته المستشفى في أمريكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح. . وكان أمير الكويت قد دخل في الثامن من الشهر الجاري أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس دونالد ترامب. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #أمير_الكويت #صباح_الاحمد_الصباح #سمو_الأمير #الملك_سلمان #امير_الانسانية #صباح_الاحمد #أمير_الكويت_شفاك_الله #السعودية #الامارات #كونا #مستشفى #تفاعل #لايك #ترند #فيديو #جديد #news #kuwait #amir_kuwait #saudi #uae #hospital #trend #video