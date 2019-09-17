بنس: أمريكا مستعدة للدفاع عن مصالحها وحلفائها في الشرق الأوسط

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة التي تشير إلى وقوف إيران وراء الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط.

وأضاف بنس في كلمة بمعهد هيريتيج وهو مؤسسة بحثية في واشنطن: ”نحن نقيم الأدلة ونتشاور مع حلفائنا وسوف يحدد الرئيس (دونالد ترامب) أفضل مسار للعمل في الأيام القادمة“.

وكان ترامب قد حذر من أن الولايات المتحدة ”على أهبة الاستعداد“ للرد على الهجمات، لكنه أكد أنه لا يريد حربا.

وأضاف بنس أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى السعودية اليوم لمناقشة رد الفعل على الهجمات.

ومضى قائلاً: ”الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن بلادنا، وقواتنا، وحلفائنا في الخليج. يمكنكم الاعتماد عليها“.

وقال إنه إذا كانت إيران نفذت هجمات يوم السبت على السعودية للضغط على الرئيس دونالد ترامب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران فإن هذه الاستراتيجية ستفشل.