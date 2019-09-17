البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم: تلقيت تهديدًا بالقتل بسبب الوافدين

كشفت البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم تلقيها تهديدًا بالقتل بسبب تصريحات مثيرة أدلت بها مؤخرًا، تتعلق بالمطالبة بفرض مزيد من الرسوم على الوافدين في البلد الخليجي الذي تتجاوز فيه نسبتهم أكثر من ثلثي عدد السكان.

وقالت البرلمانية الهاشم لصحيفة ”الراي“ الكويتية، إنها تلقت تهديدًا بالقتل عبر البريد الإلكتروني بعد تصريحها الذي دعت فيه إلى فرض رسوم على الوافدين قبل يومين، حيث قامت بإبلاغ المباحث الإلكترونية لضبط المهدد.

وأوضحت الهاشم أنها ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها تهديدًا بالقتل، حيث تلقت قبل أشهر تهديدًا مماثلًا بعد تصريح طالبت فيه بفرض رسوم على استخدام الوافدين للطرق.

وكانت الهاشم قد أدلت مؤخرًا بتصريحات مثيرة حول قضية الوافدين، تضمنت مطالبتها للحكومة فرض رسوم على الوافدين لاستخدامهم الطرق والتحويلات، مضيفة أن ”المطلوب أن نأخذ رسومًا حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد“.

وتثير النائبة صفاء الهاشم جدلًا متواصلًا في الكويت؛ بسبب ”تبنيها سياسة صارمة تجاه الوافدين”، ومطالبتها بشكل دائم بفرض رسوم على الخدمات المقدمة إليهم، بالرغم من تعرضها للانتقادات بسبب هذه السياسة.