اليمين الإسرائيلي يعرقل تصويت العرب في انتخابات الكنيست وتوتر يسود البلدات العربية

أفادت مصادر فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، اليوم الثلاثاء، أن جهات من اليمين الإسرائيلي المتطرف حاولت عرقلة وصول الناخبين العرب من مؤيدي القائمة العربية المشتركة لمراكز الاقتراع، وتعطيل تصويتهم لصالح ممثليهم في انتخابات الكنيست التي بدأت اليوم.

ومنذ أن فتحت صناديق الاقتراع شهدت البلدات العربية والمدن الساحلية والمختلطة حضورًا كبيرًا لنشطاء القائمة المشتركة، الذين يتواجدون بالقرب من المؤسسات الحكومية التي تحوي الصناديق، لبث أجواء إيجابية أثناء التصويت والحفاظ على النظام، إضافة إلى تواجدهم في شوارع العديد من البلدات العربية.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع العرب قرابة 940 ألفًا من أصل 5 ملايين و800 ألف صاحب حق اقتراع في إسرائيل، في الوقت الذي تحاول فيه القائمة العربية المشتركة رفع نسبة التصويت بصفوف المواطنين العرب في البلاد إلى 62% وما فوق، مع نسب تصويت تتجاوز الـ80% منها للقائمة المشتركة.

وأفاد العديد من الراغبين في التصويت الذين وصلوا للصناديق الساعة السابعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم مبكرًا قبل التوجه للعمل، بأنهم فوجئوا بصناديق الانتخابات مغلقة، حيث كان السكرتير وأعضاء الصندوق يرتبون المقر الانتخابي رغم أن الساعة تجاوزت السابعة، ويفترض وفق القانون أن تكون الصناديق جاهزة ومتاحة منذ بدء الانتخابات حسب موقع ”عرب 48“.

وتشهد الأجواء قبالة صناديق في مدينة الطيبة حركة متوترة مع تواجد مكثف لأعضاء الأحزاب اليهودية الموزعين على الصناديق كافة في المدينة.

وفتحت صناديق الاقتراع في قرى ومدن المثلث الجنوبي للانتخابات البرلمانية وسط أجواء مشحونة، ويتواجد في المنطقة 60 ألف صاحب حق انتخاب موزعون في 6 بلدات وقرى مختلفة في المنطقة.