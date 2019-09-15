إيران: قواعد أمريكا وحاملات طائراتها في مرمى صواريخنا

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن القواعد وحاملات الطائرات الأمريكية تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية، وذلك بعد يوم من هجوم الحوثيين على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية.

وأضاف أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري ”على الجميع أن يعلم أن كل القواعد الأمريكية وحاملات طائراتهم على بعد يصل إلى ألفي كيلومتر من إيران تقع في مرمى صواريخنا“.

ونسبت وكالة ”تسنيم“ شبه الرسمية إلى حاجي زاده قوله ”لطالما كانت إيران مستعدة لحرب شاملة“.

وفي وقت سابق، زعم زادة أن قوات بلاده وجهت صواريخها نحو قاعدتين في الخليج العربي بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة قرب مقاطعة ”هرمزغان“ جنوب إيران في الـ 20 من يونيو الماضي.

وتابع: ”عندما جرى إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة قمنا بتوجيه صواريخنا نحو قاعدتين بالخليج وبارجة في خليج عمان”.

وأضاف: ”في عملية إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، كان بإمكاننا إسقاط طائرة أمريكية ثانية من طراز P8 كان على متنها 35 جنديًّا، لكننا لم نفعل ذلك، وهذا الموقف كان موضع تقدير وإشادة من الرئيس ترامب”.

وقال قائد القوة الجوية بالحرس: ”يجب أن يعلم الجميع أن جميع القواعد الأمريكية وسفنها حتى لو كانت تبعد عنا 2000 كيلومتر فهي تحت مرمى صواريخنا“، مبينًا ”لقد أعددنا أنفسنا دائمًا لحرب شاملة“.

وفي الـ 21 من يونيو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جيش بلاده وطائراتها كانوا مستعدين لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، قبل أن يتم التراجع عن ذلك.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: ”كنا جاهزين لتنفيذ ضربة لكنني قررت وقفها قبل 10 دقائق من وقت تنفيذها؛ لأن الرد لم يكن متناسبًا مع إسقاط الطائرة“.

وأوضح أن السبب يعود إلى أنه تم إبلاغه ”بأن 150 شخصًا سيلقون حتفهم في الضربة الأمريكية على إيران لو تمت“، لكنه قال: ”لست مستعجلًا بشأن ضرب إيران“.