ترامب يهاتف محمد بن سلمان: مستعدون للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة العربية السعودية ”في كل ما يدعم أمنها واستقرارها“.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم السبت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وبحسب الوكالة؛ فقد شدّد ترامب على ”التأثير السلبي للهجمات الإرهابية، التي استهدفت معملين تابعَين لشركة أرامكو على الاقتصاد الأمريكي والعالمي“.

بدوره، أكد ولي العهد السعودي أن ”للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه“.