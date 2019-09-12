من هم أبرز المرشحين لخلافة بولتون في البيت الأبيض؟

نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية اليوم الخميس أسماء عدد من الشخصيات التي قالت إنها من أبرز 9 مرشحين لخلافة مستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب من منصبه في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي.

وقالت الصحيفة إن دوغلاس ماكروجور من ضمن المرشحين، وهو جنرال متقاعد في الجيش الأمريكي وظهر على شاشة شبكة فوكس نيوز أمس الأول وكأنه ”يمهد الطريق لخلافة بولتون“.

المرشح الثاني الذي ذكرته الصحيفة هو ستيفن بايغون، وهو مبعوث ترامب لكوريا الشمالية، وخبير في السياسة الخارجية للحزب الجمهوري.

وخدم بايغون سابقًا في مجلس الأمن القومي في فترة الرئيس السابق جورج بوش الابن، وعمل مستشارًا لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، يصفه بعض المقربين بأنه مدير ماهر، وهو ما افتقر إليه بولتون.

والمرشح الثالث هو رتشارد غرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا ومقرب من ترامب، أغضب المسؤولين الألمان في عدة مناسبات خاصة عندما انتقد المستوى المنخفض للإنفاق الدفاعي الألماني، وحذر بعض الشركات الألمانية من إبرام أية صفقات مع إيران.

ومن ضمن المرشحين كيث كيلوغ، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس، ولا يزال في إدارة الرئيس ترامب منذ البداية.

وخدم كيلوغ أيضًا في منصب نائب مستشار الأمن القومي السابق إتش آر ماكماستر، وانتقل لإدارة بنس بعد تولي بولتون منصبه، ويعتقد بأنه من الشخصيات المفضلة والمحببة عند ترامب، وهو جنرال متقاعد من الجيش، عمل كمستشار لمفوض العراق السابق بول بريمر بعد الغزو الأمريكي عام 2003.