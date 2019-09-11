ترامب يكشف تفاصيل خلافه مع ‎جون بولتون

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أقال مستشاره للأمن القومي جون بولتون لأنه ”ليس ذكيًا“ خاصة بتصريحاته التي اعتُبرت تهديدًا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وفي أول توضيح له لإقالة بولتون، الثلاثاء، انتقد ترامب علاقة بولتون المتوترة مع زعيم كوريا الشمالية الذي التقاه ترامب 3 مرات لإجراء محادثات بشأن ترسانته النووية ووصفه مرارًا بأنه ”صديق“.

وقال ترامب إن الخلاف بينه وبين مستشاره المتشدد يعود إلى مطلع 2018 عندما قال بولتون إن إزالة أسلحة ليبيا النووية في ظل حكم الزعيم معمر القذافي يجب أن تكون نموذجًا لكوريا الشمالية.

وكان بولتون يشير إلى تعاون القذافي الكامل مع المجتمع الدولي، إلا أن تصريحاته اعتُبرت على نطاق واسع تهديدًا لكيم لأنه تمت الإطاحة بالقذافي في 2011 في ثورة دموية دعمها حلف شمال الأطلسي.

وصرح ترامب لصحفيين في البيت الأبيض، قائلًا:“لم يكن ذلك تصريحًا جيدًا .. فقط انظروا إلى ما حدث للقذافي“.

وأضاف:“لقد تراجعنا بشكل سيئ للغاية عندما تحدث جون بولتون عن النموذج الليبي .. فهو يستخدمه للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية“.

وقال ترامب:“كيم لم يكن يريد التعامل مع جون بولتون بعد ذلك وأنا لا ألوم كيم.. وهذا لا يدل على الصرامة بل على عدم الذكاء“.

وأشار إلى أنه اختلف كذلك مع بولتون بشأن تشجيعه على غزو العراق.

وتابع:“بولتون شخص كانت لي معه علاقة جيدة، ولكنه لم يكن على علاقة جيدة بأعضاء الإدارة الذين اعتبرهم مهمين جدًا، وكما تعلمون فإن جون لم يكن موافقًا على ما كانوا يفعلونه“.

وأكد ترامب أن لديه 5 مرشحين لخلافة بولتون، ويتوقع أن يعيّن خلفًا له، الأسبوع المقبل، وسيكون هذا رابع مستشار للأمن القومي خلال ولاية ترامب.