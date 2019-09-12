القضاء الأمريكي يوافق على قانون ترامب بشأن الهجرة

سمحت المحكمة العليا الأمريكية، الأربعاء، بتطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الحد من لجوء المهاجرين.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تقدمت بقيد جديد في بداية الأسبوع الجاري، لمنع المهاجرين الذين أقاموا في دولة ثالثة من التقدم بطلب اللجوء للولايات المتحدة الأمريكية.

وسارع ترامب إلى الترحيب بقرار المحكمة، قائلًا في تغريدة على تويتر: ”انتصار كبير من المحكمة العليا الأمريكية للحدود على حق اللجوء“.

وهذا الإجراء الذي كان القضاء الفدرالي عطّل تنفيذه، ينص على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون لم يتقدموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في المكسيك أو في بلدان ثالثة عبروها للوصول إلى الولايات المتحدة.

وتأتي خطوة الرئيس ترامب هذه لتشديد عملية اللجوء، في خطوة قد تقلل بشكل كبير المهاجرين من أمريكا الوسطى، الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

ويحظر هذا النظام على المهاجرين الذين أقاموا في دولة ثالثة تقديم طلب اللجوء في الولايات المتحدة، وبالتالي سيمُنع المهاجرون عبر المكسيك من التمكن من طلب اللجوء.

وبدأت أزمة اللاجئين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة بعد الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي استمر 35 يومًا وبدأ في ديسمبر/ كانون الثاني من العام الماضي.

وأنهى ترامب الإغلاق في فبراير/ شباط، بعد أن قدم له الكونغرس نحو 1.4 مليار دولار في تمويل الجدار الحدودي، لكن المبلغ كان أقل بكثير من مبلغ 5.7 مليار دولار الذي كان يبحث عنه ثم أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية لأخذ أموال من حسابات حكومية أخرى لاستخدامها في بناء أجزاء من الجدار.