لانتخاب قائمة نتنياهو.. ”الليكود“ يهدد عرب إسرائيل

كشف مسؤولون من القائمة العربية المشتركة أن الأوساط العربية داخل إسرائيل تلقت تهديدات من مسؤولين في حزب ”الليكود“ الحاكم في إسرائيل من أجل إجبارهم على التصويت للحزب وزعيمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة.

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، إن مسؤولين كبارًا في ”القائمة العربية المشتركة“، اتهموا مسؤولين في حزب ”الليكود“، بمن فيهم أعضاء ووزراء الكنيست بتهديد وتخويف الزعماء العرب بحرمانهم من الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية التي يرأسونها إذا لم يشكل ”الليكود“ الحكومة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في ”القائمة المشتركة“، قوله إن ”وزراء وأعضاء كنيست في الليكود مارسوا ضغطًا هائلاً على قادة السلطات المحلية في الأيام القليلة الماضية، لإقناعهم برفع الأصوات لصالح الليكود“.

وأضاف المصدر: ”يبدو أن الليكود استوعب أن قانون الكاميرات سوف يسقط في الكنيست، وأن كبار مسؤولي الحزب يعطلون التصويت في استطلاعات الرأي في القطاع العربي ومعاقل القائمة المشتركة في المدن المختلطة، مع نية واضحة لإحداث الفوضى في يوم الانتخابات“.

وتابع: ”مسؤولو الليكود الجدد يتجهون إلى الزعماء العرب في محاولة لتجنيد الناخبين لدعم الحزب، نظرًا لحالة الإقبال على صناديق الاقتراع“.