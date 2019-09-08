إيران: الناقلة ”أدريان داريا 1“ سلمت شحنتها بعد رسوها على ساحل ”المتوسط“

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، إن الناقلة الإيرانية التي كانت محور نزاع بين طهران وقوى غربية، سلمت شحنتها، بعد رسوها على شاطئ بالبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف موسوي أن ”ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1، رست في نهاية المطاف عند شواطئ البحر الأبيض المتوسط… وأفرغت حمولتها“، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وكانت الناقلة ”أدريان داريا 1“ أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال قبالة الساحل السوري، الأسبوع الماضي، والتقطت أقمار صناعية صورًا لها وهي قبالة ميناء طرطوس السوري.

وفي السياق، أكدت مسؤولة أمريكية، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على كل من يشتري النفط الإيراني، أو يتعامل مع الحرس الثوري، مضيفة أن واشنطن لن تمنح مجددًا أي إعفاءات تتعلق بمشتريات النفط الإيراني.

وقالت سيجال مندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية: ”سنواصل الضغط على إيران، وكما قال الرئيس (دونالد ترامب) لن يكون هناك إعفاءات من أي نوع بخصوص النفط الإيراني“.