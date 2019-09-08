المدير المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، إن المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنل فروتا، وصل إلى العاصمة طهران فجر اليوم، لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، أن ”فروتا سيلتقي خلال زيارته التي تستمر يومًا واحدًا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني“.

وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، إن ”هذه اللقاءات تأتي في إطار التعاون الجاري بين إيران والوكالة الذرية والمشاورات بينهما على مستوى عال“.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال في مؤتمره الصحفي الذي استعرض فيه تفاصيل الخطوة الثالثة في خفض التزاماتها النووية، ”إن هذه الزيارة كانت مقررة سابقاً في عهد المدير السابق الراحل يوكيا أمانو إلا إن المنية وافته قبل القيام بها“.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في تدوينة له عبر تويتر، إن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران ”ترجع إلى إبلاغ الوكالة لمجلس المحافظين بأن إيران قد يكون لديها مواد أو أنشطة نووية سرية“.

وقال بولتون ”نحن، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى في مجلس المحافظين، ننتظر تقريرًا كاملًا في أقرب وقت ممكن“.

وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير يوم السبت، إن فرنسا ستواصل الضغط على إيران للامتثال للاتفاقية النووية لعام 2015.

وكثفت إيران أنشطتها النووية في يوليو ردًّا على إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعقوبات المفروضة خلال صفقة نووية مع إيران وقادة العالم في فيينا في عام 2015، وقالت إيران إنها ستعود إلى الامتثال للمعاهدة إذا ساعدت أوروبا البلد في حل العقوبات الأمريكية لبيع النفط الخام في السوق الدولية.