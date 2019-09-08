فورين بوليسي: حان الوقت لواشنطن لاستبدال العقوبات بحوافز لإيران

اعتبر تقرير نشرته مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، أنه حان الوقت لواشنطن لاستبدال العقوبات على إيران بحوافز لتليين موقفها على أساس أن سياسة أقصى الضغوط أثبتت فشلها.

وقال التقرير، إن ”الإدارة الأمريكية الحالية انتهجت سياسات غير فعالة خاصة وأن طهران صعدت أعمالها الاستفزازية في المنطقة في الآونة الأخيرة، إضافة إلى قيامها بالتخلي تدريجيًّا عن الاتفاق النووي الموقع عام 2015″.

وأضاف التقرير ”رغم التأكيدات المتكررة لإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن نجاح سياسة أقصى الضغوط، إلا أنه بات من الواضح أن تلك السياسة لا تعمل ومن غير المتوقع أن تنجح نظرًا لأن إيران لن تتنازل عن جميع الأسس الثلاثة لقدراتها الدفاعية، وهي البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي وميليشياتها الحليفة.“

وأشارت ”فورين بوليسي“، إلى أنه ”لا يمكن لأي دولة أن تفرط بما تراه وسيلة بقائها من أجل منافع اقتصادية فقط… لذلك ينبغي أن تكون الخطوة الأولى الواجب اتخاذها من قبل واشنطن هي تفهم التفكير الإستراتيجي لطهران حتى تستطيع إعداد خطط وسياسات تحفيزية لتليين موقف النظام الايراني بدلًا من انتهاجه سياسات أكثر تشددًا.“

واعتبر التقرير، أن ”إيران لديها ثلاثة أهداف إستراتيجية رئيسة، وهي ردع هجوم أمريكي وبناء قوة إقليمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي“، مشيرًا إلى أن طهران تتبع التهديد باللجوء للحرب غير المتكافئة والاستنزافية لتعويض نقص القوة العسكرية الحديثة مقابل القوات الأمريكية؛ ما أدى إلى زيادة الشعور من قبل واشنطن وحلفائها بأنها مهددة.

وخلصت المجلة الأمريكية، إلى القول إن ”إيران التي تفتقر إلى وسائل الردع التقليدية، فإنها تسعى إلى تطوير إستراتيجيات غير عادية بما فيها التهديد بالردع النووي في المدى البعيد وتطوير برامج صاروخية متطورة وبناء شبكة ميليشيات موالية لإعطاء بعض العمق لقدراتها“.