إيران ترفض تفتيش جامعات خاصة بالأبحاث النووية

أعلن المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأحد، أن بلاده لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش جامعات إيرانية بذريعة الأبحاث الخاصة بالمجال النووي.

وقال كمالوندي، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، ”لم تعد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للجامعات تنفذ“، مضيفًا ”لقد تم تفتيش جامعة شريف للتكنولوجيا، والعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أميركبير للتكنولوجيا، وكاشان، حتى الآن من قبل ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وهدد كمالوندي الدول الأوروبية بقرب إعلان إيران نهاية الالتزامات التقنية الخاصة بالاتفاق النووي، قائلاً ”أوروبا إذا لم تغير نهجها نحن نقترب من نهاية الالتزامات التقنية“.

وأضاف ”لقد وصلنا إلى نهاية المجال التقني، باستثناء قضية محطة فردود النووية الواقعة بالقرب من مدينة قم جنوب غرب العاصمة طهران، وقضايا الوقود“.

وتابع المسؤول الإيراني ”نأمل ألا نفقد الأمل بالأوروبيين، لكن يجب على الأوروبيين أن يحاولوا الوفاء بالتزاماتهم، لأن الاستمرار في هذا لن يكون له أي معنى“.

وفي سياق متصل، تحدث التلفزيون الإيراني عن اجتماع يعقد الآن بين المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنل فروتا، مع علي أكبر صالحي مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية.

وكان كورنل فروتا قد وصل إلى العاصمة طهران فجر اليوم، لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“.