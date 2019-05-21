روحاني: الإدارة الأمريكية مؤلفة من ”سياسيين مبتدئين“

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية بأنها مؤلفة من ”سياسيين مبتدئين ذوي أفكار ساذجة“.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، يوم الثلاثاء، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب ”تراجع عن تهديداته لطهران بعد رؤيته وحدة الشعب الإيراني“.

وأضاف أن ”وحدة الأمة الإيرانية غيّرت قرار ترامب بشأن الحرب، لا سيما بعد تلقيه تحذيرًا من قبل مساعدين عسكريين له من خوض حرب مع طهران“.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتضاعف التوتر، في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.