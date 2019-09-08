1300سيارة زائدة.. أكرم إمام أوغلو يكشف حجم الإسراف في بلدية إسطنبول

كشف رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، أن مجموع السيارات الزائدة عن الحاجة في البلدية بلغت 1300 سيارة، وأن إعادتها سيوفر على البلدية 50 مليون ليرة تركية سنويًّا.

ونقل موقع ”توكنماز خبر“ المحلي، عن أوغلو قوله إن ”عملية تجميع السيارات أظهرت حجم الإسراف في إسطنبول“، وتابع ”نحن نتحدث عن 1300 سيارة وعن توفير مبلغ 50 مليون ليرة سنويًّا. لو ضربتم هذا المبلغ بخمس سنوات من الخدمة فإنه يساوي مبلغ 250 مليون ليرة.“

1300 سيارة زائدة.. عمدة بلدية #إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو يكشف حجم إسراف حزب العدالة والتنمية#إرم_نيوز pic.twitter.com/Rpqa8qb7oi — إرم نيوز (@EremNews) September 8, 2019

وأضاف أنه ”سيتم إعادة أكثر من 700 سيارة من الـ 1300″، مشيرًا إلى أن ”أكثر ما يحزنه أن بعض السياسيين والصحفيين لا يرون هذه الـ 700 سيارة كإسراف“، متسائلًا ”ماذا كان ينبغي أن تكون الـ 7 آلاف سيارة مثلاً؟.“

وأكد إمام أوغلو، أن خدمات البلدية لن تتأثر بجمع هذه السيارات، لافتًا إلى أن بعضها كان يستخدم ”في أماكن ليست لصالح إسطنبول وبلدية إسطنبول، بل لأغراض شخصية أو لصالح بعض المؤسسات“.

وقال ”إن تجميعها (السيارات) هنا ليس ضررًا للمصلحة العامة. لقد تم جمعها وسيتم من هنا تسليمها للشركة المعنية التي ستأخذها وتنقلها إلى مستودعاتها الخاصة“.

وفي سياق آخر، تساءل أوغلو ”هل يمكن التوفير بنسبة 50% في شراء ألبسة العمل؟“، قبل أن يجيب ”هناك ما يشير إلى أنه بالإمكان توفير نحو 30-35 مليونًا في العام الواحد“.

وأشار الموقع التركي، إلى أن رئيس بلدية إسطنبول، أكد أنه سيكشف في نهاية الستة أشهر الأولى على توليه المنصب ”كم من التوفير حققنا؟ ما هي الأعمال التي منحناها الأولوية وما هي الأعمال التي بدأنا بها؟ ماذا سحبنا إلى الخلف وأين أنفقنا الموارد التي حصلنا عليها؟ سنظهر هذا“.

وشدد أوغلوعلى أن البلدية، تستعد ”لثورة في عملية المناقصات، ستعود عملية المناقصات إلى الفترة التي كانت شفافة ومفتوحة أمام المجتمع، ولن تكون من المناقصات التي تشارك فيها شركة أو شركتان عن طريق الاستدعاء؛ سنبدأ عملية المناقصات مع الشركات التي تقدم أرخص الأسعار وأعلى جودة في العمل بمعرفتها“.

وكشف أن وسائل النقل العامة ”ستتحول غدًا الاثنين إلى الأسعار الشتوية، وسيبدأ ما يقارب 3 ملايين طالب الذهاب إلى مدارسهم وستتم زيادة أعداد الحافلات وحافلات المتروبوس ورحلات سفن المواصلات“.