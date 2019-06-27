إمام أوغلو يتسلّم وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى‎

تسلّم أكرم إمام أوغلو، مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، اليوم الخميس، وثيقة رئاسة البلدية، من فرع اللجنة العليا للانتخابات في إسطنبول.

وفاز إمام أوغلو بانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى المعادة، والتي أجريت، يوم الأحد، بعد حصوله على تأييد 54.21 بالمئة من أصوات الناخبين، متقدمًا على منافسه بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ورافق إمام أوغلو، إلى فرع اللجنة العليا للانتخابات في إسطنبول، عقيلته ديلك إمام أوغلو، وعدد من نواب حزبي الشعب الجمهوري و“إيي“.

وفي كلمة له خلال حفل استلام الوثيقة، أعرب إمام أوغلو، عن أمله بأن يحمل نجاحه بمنصب رئيس البلدية، الخير لسكان المدينة.

وقال إنه سيعمل جاهدًا لخدمة المدينة وسكانها، طيلة فترة رئاسته للبلدية، التي ستدوم 5 أعوام.

وفي 6 مايو/أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات أجريت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران الجاري.

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب ”العدالة والتنمية“، وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.