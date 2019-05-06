رئيس بلدية اسطنبول يعتبر قرار إلغاء انتخابه ”خيانة“

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وصف رئيس بلدية اسطنبول المنتخب، أكرم إمام أوغلو، القرار الذي أصدرته اللجنة العليا للانتخابات وقضت فيه بإبطال فوزه في الانتخابات بـ“الخيانة“، وذلك بعد قبولها طعنًا تقدّم به منافسه مرشّح حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقال إمام أوغلو، إنّ ”أولئك الذين يتّخذون قرارات في هذا البلد ربّما وقعوا في الخيانة. ولكنّنا لن نستسلم أبدًا، احتفظوا بالأمل“. وكانت…