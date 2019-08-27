بتهمة التجسس.. محكمة إيرانية تقضي بسجن 3 ناشطين 34 عامًا

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن لفترات طويلة وصل مجموعها إلى 34 عامًا على 3 ناشطين، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وبريطانيا.

وقال إسماعيلي في مؤتمره الصحفي: إن ”محكمة الثورة في طهران قضت بالسجن لمدة 10 سنوات ضد الناشطة أرس أميري، لصلتها مع بريطانيا، ومنعها من النشاط الاجتماعي لمدة سنتين“.

يشار إلى أن أرس أميري هي ناشطة ثقافية وطالبة بجامعة كينغستون بالمملكة المتحدة، واعتقلت منذ 8 سبتمبر/أيلول 2018.

وأضاف ”كما تمت إدانة علي جواهري، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة الارتباط مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وسجنه عامين أيضًا بسبب حيازته الممتلكات بشكل غير قانوني“، مضيفًا أن ”جواهري كان مؤهلاً أيضًا للحصول على الجنسية الإسرائيلية، وأوكلت إليه مهمة التجسس في مجال الأعمال وأنشطة مؤسسة خاتم الأنبياء (الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني)“.

وتابع المتحدث ”كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 10 سنوات على أنوشه عاشوري، التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، بتهمة التجسس للموساد وتزويده بمعلومات كبيرة، كما حُكم عليها بالسجن سنتين بتهمة حيازة أموال بطريقة غير مشروعة“.