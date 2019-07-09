قناة عبرية: الموساد أحبط أكثر من 50 عملية لإيران وداعش حول العالم

زعمت القناة العبرية الثانية، أن جهاز الموساد الإسرائيلي أحبط أكثر من 50 عملية لإيران وتنظيم ”داعش“ في أكثر من دولة في العالم.

ووفقًا للقناة العبرية، فإن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية ”الموساد“، وجهاز الاستخبارات العسكرية ”أمان“، قاما بإحباط أكثر من 50 عملية كانت تنوي إيران وداعش تنفيذها في أكثر من 20 دولة حول العالم، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وقالت القناة، إن الموساد الإسرائيلي أحبط أكثر من 12 عملية داخل تركيا، وقام بنقل معلومات استخباراتية للدول التي كانت تحبط فيها العمليات.

وأشارت القناة إلى أنه رغم التوتر الظاهر بين إسرائيل وتركيا إلا أن العلاقات الأمنية متبادلة وخاصة أن إسرائيل أبلغت تركيا أنها نجحت في إحباط أكثر من 12 عملية في أراضيها.

وينشط جهاز الموساد الإسرائيلي في أكثر من دولة في العالم بشكل سريّ، وسجلت السنوات الأخيرة عدة عمليات ومهام نفذّها الجهاز الأمنيّ في دولٍ عدة.