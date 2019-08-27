قائد بالحرس الثوري مهاجمًا ظريف: تحركات بعض المسؤولين تفوح منها رائحة الخيانة

هاجم كبير المستشارين لقائد الحرس الثوري الإيراني، العميد غلام حسين غيب بور، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بسبب زيارته المفاجئة إلى باريس يوم الأحد الماضي، والتي كانت تحتضن اجتماعًا لقادة مجموعة الدول السبع.

ونقلت وكالة أنباء ”انتخاب“ الإيرانية، عن العميد غيب بور، قوله إن ”بعض الرحلات الخارجية إلى القمم الأجنبية تكون بدافع اليأس، ونأمل ألا يكون بعض مسؤولينا قد تعرضوا لهزيمة لا سمح الله“.

وأضاف في كلمة له صباح اليوم في مهرجان ”الموظف الثوري الإسلامي“، الذي نظمته قوات التعبئة (البسيج)، ”من المؤسف أنه في بعض الأحيان توجد سلوكيات تفوح منها رائحة الخيانة، وعلى الحكومات واجب التعامل مع الفساد، وكذلك الأمر بالنسبة للناس“.

واعتبر العميد غلام حسين غيب بور أن الزيارة السريعة إلى فرنسا لحضور اجتماعات مجموعة الدول السبع والعودة منها بنفس الشكل، ”أمر مثير“، قائلاً: ”أتمنى ألا يلوي الأجانب أيدينا“.

وانتقد القائد بالحرس الثوري الإيراني حجم الفساد في بلاده، قائلاً: إنه ”يجب على الحكومة أن تطهر نفسها باستمرار، لأن وجود عنصر فاسد في مؤسسة سيطغى على كامل المساحة“.

وزار ظريف يوم الأحد الماضي، باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة الجمود الدبلوماسي بشأن البرنامج النووي المتنازع عليه في طهران.

وأوقفت إيران جزئيًا التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية وفرض حظر على تجارة النفط الإيراني، محذرة من أنها قد تقلص التزاماتها في أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل بتكثيف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.