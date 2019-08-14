قائد الحرس الثوري الإيراني: أمريكا ستزيد الضغط علينا من خلال الحوار

اعتبر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، أن القبول بمفاوضات مع الولايات المتحدة سيزيد من الضغط على إيران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن اللواء سلامي قوله خلال افتتاح عدد من المشاريع في مدينة أرومية، شمال غرب إيران، إن ”التفاوض مع أمريكا منطق نسيه الشعب الإيراني وأزاله من ذهنه“.

وأضاف أن ”التفاوض خدعة وليس طريقًا للحل، والعدو يزيد الضغوط والمطالب خلال الحوار ويسعى لفرض الاستسلام علينا“.

وأشار القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني إلى أن ”حزب الله اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل.. وتشكلت قوات شعبية عراقية، وهزيمة السياسة الأمريكية في اليمن دليل على خطأ سياسة العدو“.